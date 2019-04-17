شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة العباسية: إنشاء غرفة عمليات لمتابعة الاستفتاء علي الدستور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر المستشار ممدوح صادق إنشاء غرفة عمليات لمتابعة سيرعملية الاستفتاء علي الدستور والمقرر لها أيام 20 و21 و22 ابريل الجاري وذلك لتسيير الأعمال ومتابعة الاستفتاء.

كانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم دعوة الناخبين للاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور، أيام و19 و20 و21 أبريل الجاري للمصريين في الخارج، 20 و21 و22 من الشهر ذاته بالداخل.

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وأضاف لاشين، خلال مؤتمر صحفي بمقر الهيئة العامة للاستعلامات للإعلان عن مواعيد الاستفتاء على التعديلات الدستورية، أن الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة الناخبين مدعوون للإدلاء بأصواتهم على التعديلات الدستورية وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 20 لسنة 2019 بتاريخ 17 أبريل الجاري.