شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر حاشد لدعم المشاركة فى التعديلات الدستورية فى بين السرايات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توافد عدد كبير من المواطنين لحضور المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي ينظمه النائب عبد الرحيم علي، عضو مجلس النواب عن دائرة الدقي والعجوزة، اليوم الأربعاء، بنادي بين السرايات، لمناقشة التعديلات الدستورية والحث على المشاركة فيها.

وحرص المواطنون علي ترديد الأغاني الوطنية ورفع أعلام مصر، معبرين عن تأييدهم للتعديلات الدستورية والمشاركة القوية في الاستفتاء يوم السبت المقبل حتي الاثنين .

ويشارك في المؤتمر، لفيف من نجوم الفن منهم الموسيقار هاني شنودة، والإعلامي طارق علام، والفنان علاء مرسي، والفنان محمد الشقنقيري، كما يشارك عدد من نجوم الرياضة، منهم الكابتن عبد العزيز عبد الشافي، والكابتن مجدي عبد الغني.

ويشارك أيضا في المؤتمر عدد من الخبراء الدستوريين، على رأسهم الفقيه الدستوري الدكتور صلاح فوزي والمستشار محمد الشناوي نائب رئيس المحكمة الدستورية الأسبق.

Advertisements

يأتي المؤتمر، في إطار حرص النائب عبدالرحيم علي، على التواصل الدائم مع الجماهير، ومشاركتهم في الحوار حول التعديلات الدستورية، وأهمية المشاركة فيها.