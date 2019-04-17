شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ميعاد الاستفتاء على التعديلات الدستورية للمصريين فى الداخل والخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات ميعاد الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019 للمصريين المتواجدين داخل البلاد وخارجها، وذلك خلال مؤتمرها الصحفى، اليوم الأربعاء.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج ، كميعاد لاجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية للمصريين بالخارج.

كما تقرر تحديد ميعاد الاستفتاء للمصريين فى الداخل أيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل.

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وحصل ”الخليج 365” على عدد من القرارات التى أصدرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وتنظم عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، يأتى من بين القرارات ندب القضاة للإشراف على اللجان الفرعية والعامة بالاستفتاء، وكذا القضاة الاحتياطيين والذين يحلون محل أيا من القضاة الأصليين فى حال غيابهم أو اعتذارهم عن الإشراف.

وأيضا قرار الهيئة بتشكيل لجان خاصة للوافدين ويكون مقرها أماكن تجمعاتهم، بالإضافة إلى قرار الهيئة بإمكانية تصويت الناخب الوافد أمام أى لجنة فرعية غير موطنه الأصلى. وأيضا القرار المنظم لتصويت المصريين فى الخارج وموعد الاستفتاء بالخارج.

أيضا من بين القرارات تشكيل لجان متابعة بالمحافظات يترأسها رئيس المحكمة الابتدائية بكل محافظة لمتابعة سير عملية الاستفتاء.