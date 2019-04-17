بعد تحديد موعد الاستفتاء.. استعلم عن لجنتك الانتخابية بالرقم القومي

كتب: ضياء السقا

أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، دعوة الناخبين للاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور، أيام 19 و20 و21 إبريل الجاري للمصريين في الخارج، و20 و21 و22 من الشهر ذاته بالداخل.

وكان مجلس النواب قد وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وصوَّت عليها 554 عضوا، وأيّدها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبا، وامتنع عضو عن التصويت.

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وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن طريقة الاستعلام عن لجان المواطنين في الاستفتاء، بإرسال الرقم القومي إلي 5151 أو بالاتصال من التليفون الأرضي على رقم 141، أو الدخول على الموقع الرسمي للهيئة، والاستعلام بالرقم القومي عبر الرابط التالي: https://www.elections.eg/home