المطران درويش استقبل وفداً من جمعية الأخت ايمانويل الفرنسية

استقبل رئيس اساقفة ​الفرزل​ وزحلة و​البقاع​ للروم الملكيين الكاثوليك ​المطران عصام يوحنا درويش​ وفداً من جمعية الأخت ايمانويل الفرنسية برفقة الأب ميشال السبع، واعطاهم لمحة عن تاريخ الأبرشية والدور الذي تلعبه المطرانية في تعزيز الحوار المسيحي – الإسلامي، والدور الوطني الجامع الداعي الى الإنفتاح و​المحبة​.

وشرح المطران درويش للوفد "اوضاع المسيحيين في الشرق وما يتعرضون له من اضطهاد تهجير"، مشيراً إلى "المساعدات التي تقدمها المطرانية للنازحين السوريين"، مشدداً على "ضرورة عودتهم الى بلادهم في اسرع وقت ممكن".

كما استقبل وكيل المرجع الديني الكبير السيد صادق الحسيني، الشيخ محمد علي الفوعاني.

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وقد عرض الشيخ الفوعاني للنشاطات التي يقوم بها في ​لبنان​ وهي تركز على تعزيز الحوار والتقارب بين الأديان والإبتعاد عن كل ما له علاقة ب​السياسة​، كون جميع البشر اخوة.

من ناحيته، رحب المطران درويش بالشيخ الفوعاني، منوهاً بـ"النشاط الذي يقوم به" واطلعه على دور اللجنة الأسقفية للحوار المسيحي-الإسلامي التي يرأسها في تقوية مناخ الحوار الإنفتاح والحوار عبر تنظيم ندوات ونشاطات في مختلف المناطق اللبنانية.