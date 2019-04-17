الرئيس عون أبرق إلى الاب مونس مهنئا إياه بكتابه الجديد "أناشيد الحياة"

أبرق رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ إلى الأب البروفيسور ​يوسف مونس​ مُهنِّئاً إياه بكتابه الجديد" أناشيد الحياة" الصادر عن دار سائر المشرق للنشر والتوزيع. وقد شكر الرئيس عون، الأب مونس على "حجم عطاءاته للمسيحيّة واللبنانيين وللعرب والعالم"، متمنياً له المزيد من العطاء والصحة والعافية وطول العمر. وكان الأب مونس قد وقَّع كتابه في إطار ​معرض الكتاب​ في ​أنطلياس​ في ٨ آذار الماضي، والكتاب الجديد من 259 صفحة وفيه يروي الأب مونس سيرة حياته في إطار سرد تاريخيّ مُشوِّق وأسلوب عِلمي مُوَثّق وسهل من أربعة فصول- أناشيد، تتوزَّع بين القرية والجبال، والثقافة والعلم، والحرب والموت والقيامة، والغربة والرحيل، مع خاتمة " لو أُعطي لي" مع ملاحق مُبوَّبة. مبروك للأب يوسف مونّس مولوده الجديد، وإلى المزيد من الإنتاج والعطاء.

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