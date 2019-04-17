مصادر قضائية لـOTV: القاضي الذي أوقفه سرحان عن العمل هو محام عام ببعبدا

نقلت قناة الـ"OTV" عن مصادر قضائية أن "القاضي الذي أوقفه وزير ​العدل​ ​ألبرت سرحان​ عن العمل هو محام عام في ​بعبدا​ ومن بين اثنين سبق وشطبتهما النائب العام في ​جبل لبنان​ القاضية ​غادة عون​ عن الجدولة وسبق وأوقف سرحان أحدهما عن العمل"، مشيرةً إلى أن "قرار عون بومها تم وفقا لصلاحياتها بعدما تبين لها وجود ممارسات لا تتوافق مع أصول المهنة علما أنها الجهة التي تمنح التوكيل بالإنابة عنها".

ولفتت إلى أن "​التفتيش القضائي​ استند في تحقيقاته التي توسع فيها مع القاضيين إلى الملفين اللذين أحالتهما القاضية بناء على تحقيقات فرع المعلومات تبين فيها أن القاضيين المذكورين يشتبه بصرفهما النفوذ وتحقيق منافع خاصة".

وكان وزير العدل ألبرت سرحان قد أعلن اليوم في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "استكمالًا لحملة تنقية الجسم القضائي، اتّخذت اليوم قرارًا بوقف قاضٍ وسبعة مساعدين قضائيين عن العمل، وإحالتهم على المجلس التأديبي. فليطمئن اللبنانيون على أنّ الإصلاح القضائي مستمر".