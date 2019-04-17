أبو زيد: روسيا يعتبر أن الاتصال المباشر بين لبنان وسوريا يسرع وتيرة عودة النازحين

لفت مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الروسية النائب السابق ​أمل ابو زيد​ إلى أن "الروس يعلمون تأثير ​النزوح السوري​ على وضعنا الاقتصادي والمالي والاجتماعي"، مشيراً إلى أن "الجانب الروسي يعتبر أن الاتصال المباشر بين ​لبنان​ و​سوريا​ يسرّع وتيرة عودة ​النازحين​".

وفي حديث تلفزيوني، كشف أبو زيد أنه "سيعقد هذا الشهر مؤتمر آستانة ولبنان مدعو عليه كمراقب والحل السياسي في سوريا بات في مراحل متقدمة ولم نعد نتكلم فقط عن اللجنة الدستورية بل منصة آستانة التي ستذهب إلى الاتفاق السياسي وكلما تقدمنا بهذا الموضوع نكون نسرع وتيرة عودة النازحين إلى بلادهم".