اشار رئيس بلدية ​الناعمة​ شربل مطر في حديث تلفزيوني، الى انه اساس العلة ايجاد ​كسارة​ في دير الناعمة ايام الحرب منذ العام 1975 الى اليوم، واكد انه لا شيء مخفي في موضوع الكسارات والتربة التي تأخذ لمعمل ​سبلين​، ونحن منذ اكثر من شهر العمل متوقف في هذه الكسارة لاستصلاح الارض.

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كانت هذه تفاصيل خبر رئيس بلدية الناعمة: الكسارة في دير الناعمة موجودة منذ العام 1975 ومعمل سبلين يستفيد منها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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