بطيش: حريصون على حقوق أصحاب الدخول المحدودة ولا نريد المس برواتبهم

أكد وزير ​الاقتصاد​ ​منصور بطيش​ في حديث تلفزيوني "إننا حريصون على حقوق أصحاب الدخول المحدودة ولا نريد المس برواتبهم وحقوقهم ويهمنا ضبط آلية ​المالية العامة​ للحفاظ على الاقتصاد"، مشيراً إلى "اننا بحاجة لخطوات لنقدم رسالة واضحة للمجتمع الدولي لأننا نستطيع تأمين انضباط بالمالية العامة".

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