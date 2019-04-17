لفت الوزير السابق ​آلان حكيم​ ممثلا رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب ​سامي الجميل​ في احتفال السنة العاشرة ل CSR Lebanon إلى أن "المسؤولية الاجتماعية يجب أن تُعتَمَد ليس فقط في ​القطاع الخاص​ بل أيضا في ​القطاع العام​ ومؤسسات الدولة إداريا وقانونيا من اجل الوصول الى إدارة شفافة وحكومة رشيدة وتعزيز المواطنية الحقيقية".

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كانت هذه تفاصيل خبر حكيم: المسؤولية الاجتماعية يجب أن تُعتَمَد ليس فقط في القطاع الخاص بل أيضا في القطاع العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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