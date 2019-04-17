أكد عضو كتلة "التنمية التحرير" النائب ​ياسين جابر​ في حديث تلفزيوني له أن "إنشاء منطقة اقتصادية في ​طرابلس​ قد كلفت كثيرا لانه فيها ردم في البحر، ولكن في منطقة برية قد لا تحتاج لنفس التكلفة".

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كانت هذه تفاصيل خبر جابر: انشاء منطقة اقتصادية في البر كلفته اقل من تلك التي في طرابلس لغياب الردم بالبحر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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