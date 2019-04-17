الجيش الليبي: لم نستخدم صواريخ غراد في معركة طرابلس

أكد المتحدث باسم ​الجيش الليبي​ "اننا لم نستخدم ​صواريخ​ غراد في معركة ​طرابلس​"، مشيراً إلى أن "طيران الوفاق نفذ 3 غارات على غريان وعين زارة".

وكانت ​القيادة​ العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير ​خليفة حفتر​ قد دانت استهداف المدنيين بصواريخ غراد بشكل عشوائي على أحياء متفرقة بطرابلس من قبل المليشيات المسلحة، والتي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.

وأكدت "قيام المليشيات الإرهابية والتي تسيطر على العاصمة بالرماية العشوائية بصواريخ الجراد والراجمات على ضواحي المدنية". وأضافت أن "القيادة العامة تدين هذه الإعمال الإرهابية وتتوعد بمحاسبة مرتكبيها وهم معروفين لدينا بالأسماء".