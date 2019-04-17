البرلمان الأوروبي: شركات الانترنت ملزمة بإزالة المحتوى الإرهابي

أيّد البرلمان الأوروبي اقتراحاً بإلزام شركات الإنترنت إزالة المحتوى الإرهابي في مدّة لا تتجاوز ساعة واحدة من تلقيها أمراً من السلطات بإزالته.
وصوّت لصالح المقترح 309 نائباً، وعارضه 204 نوّاب، فيما امتنع 70 نائباً عن التصويت، وسيكون البرلمان الأوروبي الذي سيتم انتخابه في أواخر شهر أيار المقبل مسؤولاً عن المفاوضات مع الحكومات بشكل صياغة النصّ النهائي للقرار.
ووفق المقترح المصادق عليه، فإنه سيتم فرض غرامة مالية تصل إلى 4 بالمائة من حجم أعمال الشركة، في حال سجّلت انتهاكات للقرار.
وكان المحتوى الإرهابي على الإنترنت قد ارتفع خلال المدّة الماضية ليشكل خطورة على المجتمع الأوروبي، وسُجِّل في شهر كانون الثاني 2018 لوحده نشر ما يقرب من 700 منشور رسمي يروج لتنظيم "داعش" على الشبكة العنكبوتية.
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