اعتقال ارهابي في المغرب كان يعتزم تنفيذ اعتداء في إسبانيا

افادت ​وزارة الداخلية​ الاسبانية أن جهاز الاستخبارات ​المغرب​ي اعتقل ارهابيا كان يعتزم تنفيذ اعتداء في مدينة إشبيلية في جنوب اسبانيا. ولم تؤكّد الوزارة في حديث لوكالة فرانس برس، ما إذا كان الشخص المقيم في إشبيلية اراد القيام بذلك خلال أسبوع ​عيد الفصح​، وخصوصا أن عاصمة الاندلس تشهد في هذه الفترة حضور مئات آلاف السياح.

وذكرت الوزارة في بيان ان "​الشرطة​ الوطنية وأجهزة الاستخبارات الاسبانية والمغربية قامت بعملية ل​مكافحة الارهاب​، انتهت باعتقال الارهابي المفترض في المغرب، وعمدت قوات الامن بعد ظهر الاربعاء الى دهم منزل المشتبه به في إشبيلية.