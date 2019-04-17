سلامة: استخدام الأسلحة العشوائية والمتفجرة في المناطق المدنية يشكل جريمة حرب

دان المبعوث الدولي إلى ​ليبيا​ ​غسان سلامة​ " القصف الصاروخي الليلي على أحياء سكنية في ​طرابلس​"، مؤكداً أن "استخدام الأسلحة العشوائية والمتفجرة في المناطق المدنية يشكل جريمة حرب"، مشيراً إلى أن "مسؤولية الاعتداءات العشوائية بطرابلس لا يتحملها مرتكبوها فحسب بل من يصدر الأوامر".

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