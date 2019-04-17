وزير خارجية اليمن: الحوثيون قاموا بحفر 750 خندقًا في مدينة الحديدة

كشف وزير الخارجية اليمني ​خالد اليماني​ أن "​الحوثيين​ قاموا بحفر 750 خندقًا في مدينة ​الحديدة​ اليمنية منذ بداية الأزمة فيها"، مشيرًا إلى أن "صور الأقمار الصناعية تقول بأنه مع بداية الأزمة في الحديدة تم التوصل إلى اتفاق الحديدة في ​ستوكهولم​ في 13 كانون الأول 2018، كانت صور الأقمار الصناعية تشير إلى وجود 70 خندقًا".

وأوضح اليماني أن "من يقوم بزرع ​الألغام​ ويرفض أن ينزعها اليوم، هي المليشيات الحوثية والدليل على هذا أن فرق ​الأمم المتحدة​ عندما تريد الانتقال من منطقة إلى منطقة ينبغي أن تنزع الألغام حتى تتمكن من التحرك"، لافتًا إلى "أننا نتعامل مع مليشيات لا تحترم ​المجتمع الدولي​ ولا تحترم التزاماتها بالقانون الوطني، وبالتالي كل ما يجب أن نعمله معها هو أن نستمر في الضغط وأن نستمر في إرسال الرسائل الهامة، لكل مكونات المجتمع اليمني أننا ينبغي أن نتوحد لهزيمة المشروع الحوثي".