كشف وزير الخارجية اليمني خالد اليماني أن "الحوثيين قاموا بحفر 750 خندقًا في مدينة الحديدة اليمنية منذ بداية الأزمة فيها"، مشيرًا إلى أن "صور الأقمار الصناعية تقول بأنه مع بداية الأزمة في الحديدة تم التوصل إلى اتفاق الحديدة في ستوكهولم في 13 كانون الأول 2018، كانت صور الأقمار الصناعية تشير إلى وجود 70 خندقًا".
وأوضح اليماني أن "من يقوم بزرع الألغام ويرفض أن ينزعها اليوم، هي المليشيات الحوثية والدليل على هذا أن فرق الأمم المتحدة عندما تريد الانتقال من منطقة إلى منطقة ينبغي أن تنزع الألغام حتى تتمكن من التحرك"، لافتًا إلى "أننا نتعامل مع مليشيات لا تحترم المجتمع الدولي ولا تحترم التزاماتها بالقانون الوطني، وبالتالي كل ما يجب أن نعمله معها هو أن نستمر في الضغط وأن نستمر في إرسال الرسائل الهامة، لكل مكونات المجتمع اليمني أننا ينبغي أن نتوحد لهزيمة المشروع الحوثي".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية اليمن: الحوثيون قاموا بحفر 750 خندقًا في مدينة الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.