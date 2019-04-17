الممثل الدائم للسودان بالأمم المتحدة: ما يجري في البلاد شأن داخلي

أكد نائب الممثل الدائم للسودان لدى ​الأمم المتحدة​ ​ياسر عبد الله عبد السلام​"اننا ملتزمون بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية"، مشيراً إلى أن "ما يجري في ​السودان​ شأن داخلي"، لافتاً إلى أن "​الخرطوم​ ملتزمة بتسهيل عمل المنظمات الدولية في ​دارفور​ وتتطلع لخروج ​قوات حفظ السلام​ منها في 2020".

ولفت إلى أن "​العالم​ رأى سلمية الثورة السودانية التي ستحقق مطالبها"، مشيراً إلى أن "الأوضاع تستوجب الحذر وعلى الأمم المتحدة أن تكون حذرة في تقاريرها".