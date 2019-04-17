الممثل الدائم للسودان بالأمم المتحدة: ما يجري في البلاد شأن داخلي

أكد نائب الممثل الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة ياسر عبد الله عبد السلام"اننا ملتزمون بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية"، مشيراً إلى أن "ما يجري في السودان شأن داخلي"، لافتاً إلى أن "الخرطوم ملتزمة بتسهيل عمل المنظمات الدولية في دارفور وتتطلع لخروج قوات حفظ السلام منها في 2020".
ولفت إلى أن "العالم رأى سلمية الثورة السودانية التي ستحقق مطالبها"، مشيراً إلى أن "الأوضاع تستوجب الحذر وعلى الأمم المتحدة أن تكون حذرة في تقاريرها".
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