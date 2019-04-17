السجن لقاتل مستشار وزير الدفاع اليمني في مصر

ذكرت صحيفة "أخبار اليوم" أن "محكمة مصرية قضت بحبس السائق المتسبب في حادث أسفر عن وفاة مستشار وزير الدفاع اليمني اللواء ركن عبد الله عبد القادر العمودي"، مشيرة إلى أن "المحكمة ألزمت المحكوم عليه بدفع كفالة قدرها 5 آلاف جنيه مصري، حيث وجهت له تهمة القتل الخطأ".
ولفتت إلى أن "التحقيقات أكدت أن الوفاة حدثت بسبب حادث سير بعد استماع رجال المباحث لأقوال السائق في قسم شرطة الطالبية في الجيزة".
وشرح السائق أنه "لدى رجوعه إلى الخلف للدوران في طريقه إلى مستودع أسطوانات الغاز، لم يلاحظ وقوف أي شخص في الخلف، وتفاجأ بوفاة شخص بعد اصطدامه به".
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