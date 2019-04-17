السجن لقاتل مستشار وزير الدفاع اليمني في مصر

ذكرت صحيفة "​أخبار​ اليوم" أن "​محكمة​ مصرية قضت بحبس السائق المتسبب في حادث أسفر عن وفاة مستشار وزير الدفاع اليمني ​اللواء​ ركن عبد الله عبد القادر العمودي"، مشيرة إلى أن "المحكمة ألزمت المحكوم عليه بدفع كفالة قدرها 5 آلاف جنيه مصري، حيث وجهت له تهمة القتل الخطأ".

ولفتت إلى أن "التحقيقات أكدت أن الوفاة حدثت بسبب ​حادث سير​ بعد استماع رجال المباحث لأقوال السائق في قسم شرطة الطالبية في ​الجيزة​".

وشرح السائق أنه "لدى رجوعه إلى الخلف للدوران في طريقه إلى مستودع أسطوانات ​الغاز​، لم يلاحظ وقوف أي شخص في الخلف، وتفاجأ بوفاة شخص بعد اصطدامه به".