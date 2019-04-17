قائد الشرطة الايرانية: كلنا من الحرس ولن نرضخ للتهديدات

دان قائد ​قوى الامن الداخلي​ في ​ايران​ العميد ​حسين اشتري​ "الاجراء الاميركي الاخير في إدارج ​الحرس الثوري​ على قائمة المنظمات الارهابية"، مؤكداً "اننا جميعا من الحرس الثوري، ولن نتراجع عن مبادئ النظام والثورة، ونقف في مواجهة الاستكبار".

ولفت إلى أن "هذا الاجراء الاميركي يبين العجز والضعف امام الشعب و​القوات المسلحة​ للجمهورية الاسلامية الايرانية"، واصفاً تصريحات القادة الاميركيين بـ"أنها مجحفة وغير عقلانية".

وأشار إلى "إننا كلنا جميعا حرس ​الثورة الاسلامية​، واذا وجه الاستكبار العالمي اهانة الى الحرس الثوري، فليعلم ان كل الشعب والقوات المسلحة تستنكر ذلك، كلنا حرس، وبهذه التهديدات لن يتراجع الشعب والقوات المسلحة عن أهدافهم الكبرى وهذا الحجم من الحنق الاميركي يشير الى اننا تمكنا من الصمود امام الاستكبار العالمي ونزرع لديه اليأس".