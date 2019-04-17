أ.ف.ب: السلطات الفرنسية ستحاكم رفعت الأسد بتهم فساد

أفادت "وكالة الصحافة الفرنسية" بأن السلطات الفرنسية ستحاكم عم الرئيس السوري بشار الأسد، نائب الرئيس السوري الأسبق رفعت الأسد بتهم فساد.
وكانت الوكالة قد أكدت، في وقت سابق، أن النيابة المالية الفرنسية تشتبه بقيام رفعت الأسد بتشييد غير شرعي لعقارات في فرنسا تقدر قيمتها بـ90 مليون يورو.
ورفعت الأسد هو شقيق الرئيس السوري الراحل، حافظ الأسد، الذي قاد سوريا في الفترة بين 1971 و2000، وتولى خلال تلك الفترة عددا من المناصب الحكومية وانتقل إلى أوروبا عام 1984 إثر مشاركته في محاولة انقلابية فاشلة لاستلام السلطة في بلاده، ليعود بعدها إلى سوريا ثم يغادرها نهائياً عام 1998.
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