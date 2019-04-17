"أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة 12 جنديا من الجيش اليمني بعبوة ناسفة

أعلنت جماعة "​أنصار الله​" أن "12 عنصرًا من ​الجيش اليمني​ المدعوم من التحالف السعودي سقطوا بين قتيل ومصاب، بكمين نصبته ب​عبوة ناسفة​ لآلية محملة بمقاتلين من قوات الجيش في جبهة حيران شمال غربي حجة".

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