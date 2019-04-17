مندوب الكويت بالأمم المتحدة طالب مجلس الأمن بعدم التدخل بشؤون السودان

طالب مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، منصور العتيبي، مجلس الأمن بـ"عدم التدخل في الشؤون الداخلية للسودان، وعدم استخدام ما يمر به من ظروف في تغيير مسارات اتفق عليها المجلس في قراراته السابقة"، مؤكداً أن "ما يجري في السودان شأن داخلي لا يجب التدخل فيه عملا بميثاق الأمم المتحدة".
وطالب العتيبي بـ"أن ينحصر نقاش المجلس في موضوعه، وألا تستخدم الظروف الحالية لتغيير مسارات تم الاتفاق عليها في قرارات سابقة".
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