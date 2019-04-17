مندوب الكويت بالأمم المتحدة طالب مجلس الأمن بعدم التدخل بشؤون السودان

طالب مندوب ​الكويت​ الدائم لدى ​الأمم المتحدة​، منصور العتيبي، ​مجلس الأمن​ بـ"عدم التدخل في الشؤون الداخلية للسودان، وعدم استخدام ما يمر به من ظروف في تغيير مسارات اتفق عليها المجلس في قراراته السابقة"، مؤكداً أن "ما يجري في ​السودان​ شأن داخلي لا يجب التدخل فيه عملا بميثاق الأمم المتحدة".

وطالب العتيبي بـ"أن ينحصر نقاش المجلس في موضوعه، وألا تستخدم الظروف الحالية لتغيير مسارات تم الاتفاق عليها في قرارات سابقة".