العربية: السلطات السودانية ترفض استقبال وفد قطري برئاسة وزير الخارجية

نقلت قناة "العربية" عن مصدر سوداني أن "السلطات ​السودان​ية رفضت استقبال وفد قطري برئاسة وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بعد وصوله للخرطوم"، مشيراً إلى أن "الوفد القطري غادر ​الخرطوم​ بعد رفض استقباله".

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