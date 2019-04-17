عيسى: وزير الخزانة الاميركية بعث برسالة طمأنة الى بري حول العقوبات

أعلن السفير اللبناني لدى الولايات المتحدة غابي عيسى ان "وزير الخزانة الاميركية هو المسؤول المباشر عن فرض أي عقوبات على الدول والافراد،" لافتا الى "الاجتماعات التي اجراها الوزير الاميركي مع الوفود اللبنانية الثلاثة التي زارت واشنطن، نفى فيها اي توجه لدى الخزانة لفرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين"، وكشف عيسى ان وزير الخزانة بعث برسالة شفهية الى رئيس المجلس النيابي نبيه بري عبره، يؤكد فيها لبري ان لا تفكير في فرض أية عقوبات عليه."
وشدّد عيسى على ان "نظرة وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو الى موضوع النازحين السوريين في لبنان تبدّل بعد زيارته لبنان، حيث لمس وقع النزوح السوري عليه وبأن لبنان لم يعد يحتمل تبعات هذا النزوح، وهو عبّر عن تفهم موقف لبنان الرسمي خلال جلسة للكونغرس الاميركي، تجاه ملف النازحين، واظهر تعاطفاً مع لبنان في جلسته هذه، طارحاً على النواب الاميركيين فكرة النظر في كيفية مساعدة لبنان في مواجهة النزوح السوري واعادة النازحين الى بلدهم".
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