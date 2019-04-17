جامعة أسوان تستضيف مؤتمر المبادرات الطلابية للتنمية المستدامة 2030

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

تنظم جامعة أسوان مؤتمرًا حول المبادرات الطلابية للتنمية المستدامة 2030، يوم السبت المقبل، لمدة يومين تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.

وأكد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، أن المؤتمر يهدف إلي إبراز دور الشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتمكينهم من أجل القيام بدورهم المنشود، علاوة علي تبني المبادرات والفعاليات الطلابية التي تساهم في ترسيخ ثقافة الإبداع والابتكار ودعم المبادرات لتطوير كافة قطاعات البنية التحتية.

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وأضاف "غلاب" أن هذا المؤتمر يستهدف أيضا التأكيد علي دور الجامعات والمجتمع المدني في تعزيز الجهود الحكومية في تحقيق أهداف وغايات التنمية المستدامة، والاهتمام بمشروعات الشباب بما يعزز مفهوم التنمية المستدامة.

ومن جانبها أضافت الدكتورة حنان عبد المنعم عوض نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب ورئيس المؤتمر، أن المؤتمر يتناول 4 محاور رئيسية هي "دور الطرق والمواصلات والاتصالات في تحقيق التنمية المستدامة ودور الرياضة كأداة فعالة لتعزيز أهداف التنمية، ودور الصناعة في تحقيق الاستدامة الاقتصادية وزيادة النمو وتوفير فرص عمل، ودور الاعلام باعتباره شريكًا أساسيًا في نشر الوعي بأهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت أن المؤتمر يشارك فيه كوكبة من المحاورين منهم الدكتور حسين أباظة مستشار وزير التخطيط، والدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، والدكتور صبحي حسانين النائب الأول للاتحاد المصري للجامعات، والدكتور جمال إسماعيل نائب رئيس شركة الصناعات الكيماوية كيما أسوان، والدكتور هشام الجيوشي سكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور عماد عدلي رئيس المنتدي المصري للتنمية المستدامة، واللواء الدكتور ماجد المصري بأكاديمية العلوم للبحث والتكنولوجيا، والدكتور محمد بشير مدير فرع الأكاديمية البحرية بأسوان الأسبق، والدكتور محمد ندا أستاذ بأكاديمية ناصر العسكرية، والدكتور سامي عبد العزيز عميد كلية الإعلام الأسبق، والإعلامي زين العابدين خليفة، والإعلامية زينب مصطفي الدربي والباحث أيمن رجب بكلية هندسة أسوان والشاب المخترع الصغير عبد الرحمن عمران الطالب بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.