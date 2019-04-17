"السياحة" تدرس حل مشكلات القطاع مع المحليات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

أكد عبدالفتاح العاصي، وكيل أول وزارة السياحة، رئيس قطاع الفنادق والقرى والمنشآت السياحية، أن الوزارة تقدم كل الدعم للمنشآت السياحية، وتعمل على إزالة كافة المعوقات والعقبات التي تواجه القطاع السياحي، من أجل انطلاقه، وتحقيق كافة الأهداف التي ترسمها الدولة في كونه قطاع جاذب للاستثمارات، وكذلك حاضن لنسبة كبيرة من العمالة.

ونوه العاصي في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن وزير السياحة، حريصة على تنمية الساحة بكافة قطاعاتها، وأنها لا تتوانى عن التنسيق مع الوزارات الأخرى من أجل التيسيرات والتسهيلات للقطاع بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومي المصري.

وأوضح أن الوزارة ستدرس مشاكل العاملين في القطاع السياحي والعمل على حلها خاصة فيما تناوله البعض من تجاوزات من قبل المحليات أو كود الإسكان، مؤكدا دعم الوزارة لكافة الجهود الرامية للارتقاء بالقطاع السياحي.