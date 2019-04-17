السفارة المصرية في فيينا تدعو الجالية للمشاركة في الاستفتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - فيينا - (أ ش أ)
دعت السفارة المصرية في فيينا برئاسة السفير عمر عامر، أبناء الجالية إلى الحرص على المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية اعتبارا من يوم الجمعة المقبل ولمدة ثلاثة أيام.
وقال بيان للسفارة المصرية في فيينا اليوم الأربعاء أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية سوف يعقد بمقر السفارة في العاصمة فيينا من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء.
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