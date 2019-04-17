كيف أنقذ المغرب إسبانيا من هجوم إرهابي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - مدريد - (أ ش أ)
أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب في إسبانيا اليوم الأربعاء إفشال مخطط لتنفيذ هجوم بمدينة سيفيلا عاصمة مقاطعة إشبيلية.
وذكرت قناة "يورو نيوز" الأوروبية أن إفشال المخطط أدى إلى القبض على متطرف مشتبه به في المغرب ومداهمة شقته في إسبانيا، موضحة أن العملية الأمنية تمت بالتنسيق بين إسبانيا والمغرب.
ونقلت القناة عن وسائل إعلام محلية أن المشتبه خطط لتنفيذ هجمات تستهدف احتفالات عيد الفصح بالمدينة، إلا أن السلطات لم تعلق على تلك التقارير.
يذكر أن السلطات الإسبانية قررت الأسبوع الماضي تشديد إجراءات تأمين استعراضات عيد الفصح والانتخابات الوطنية المقررة في 28 من أبريل الجاري.
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