"صحة جنوب سيناء" تطلق قافلة طبية مجانية في أودية شرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – أية السيد

أعلنت مديرية الصحة في محافظة جنوب سيناء، أنها بصدد إطلاق قافلة طبية مجانية في أودية سبيتة والشرفا التابعين لمدينة شرم الشيخ، الجمعة المقبلة، تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

وقال الدكتور خالد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة أن القافلة تستمر على مدار يومي الجمعة والسبت 19 و20 أبريل الجاري، مشيرًا إلى أن الكشف الطبي وإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل وصرف الأدوية بالمجان.

وأوضح "أبو هاشم" أن القافلة تضم 7 تخصصات طبية منها "الباطنة - أطفال - جراحة – جلدية - أسنان - نساء - عيادة تنظيم أسرة" إضافة إلي معمل وصيدلية لصرف الدواء.