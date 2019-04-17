السعودية تستضيف قمة العشرين في نوفمبر 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 – (وكالات)

تستضيف المملكة العربية السعودية قمة مجموعة العشرين في نوفمبر 2020، وذلك بحضور قادة الدول التي تمثل أضخم اقتصاديات العالم.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، الأربعاء، أن المملكة تستقبل أعمال اجتماعات قمة قادة مجموعة العشرين يومي السبت والأحد 21 و 22 من شهر نوفمبر عام 2020 في العاصمة الرياض.

ومن المقرر أن يترأس الملك سلمان بن عبدالعزيز اجتماع قادة مجموعة العشرين التي تعد أهم منتدى اقتصادي دولي، وتشكل دول العشرين ثلثي سكان العالم، وتضم 85 % من حجم الاقتصاد العالمي، و 75 % من التجارة العالمية.

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وأضافت الوكالة السعودية الرسمية أن المملكة تتطلع من خلال رئاستها للقمة إلى تعزيز التعاون مع شركائها من الدول الأعضاء لتحقيق أهداف المجموعة، وإيجاد توافق دولي حول القضايا الاقتصادية المطروحة في جدول الأعمال، بهدف تحقيق استقرار الاقتصاد العالمي وازدهاره. كما ستسهم استضافة القمة في طرح القضايا التي تهم منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويتناول جدول أعمال القمة عدداً من القضايا المالية والاقتصادية والاجتماعية، التي من بينها الطاقة والبيئة والمناخ والاقتصاد الرقمي والتجارة والزراعة والرعاية الصحية والتعليم والعمل.

وتهدف هذه القمة إلى تطوير سياسات فعالة لتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة، وخلق وظائف حقيقية لرفع مستويات المعيشة والرفاهية بين شعوب العالم.

ويسبق انعقاد القمة اجتماعات وزارية تحضيرية تستضيفها المملكة، كما تستضيف مجموعات العمل من كبار المسؤولين من الدول الأعضاء بمجموعة العشرين في القطاعات التي تبحثها القمة، وممثلي المنظمات الدولية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.