في يوم الأسير الفلسطيني / تقرير وإحصائيّات مفصّلة عن أوضاع الأسرى

أصدرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية بالتزامن مع يوم الأسير الفلسطيني، تقريرا مفصلا عن أوضاع الأسرى، وأكدت الهيئة أن يوم الأسير (17 أفريل من كل عام)، يعد يوما وطنيا وعالميا لنصرة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، والذي أقرّه المجلس الوطني الفلسطيني، بإعتباره السلطة العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية في عام 1974، خلال دورته العادية، وفاء لشهداء الحركة الوطنية الأسيرة وتضحياتهم، وللأسرى القابعين في المعتقلات الإسرائيلية، وإعتباره يوما لتوحيد الجهود والفعاليات لنصرتهم ودعم حقهم المشروع بالحرّية. أما عن الإحصائيات وفق هيئة شؤون الأسرى والمحررين فهناك : - (1.000.000) فلسطيني/ة مرّوا بتجربة الاعتقال منذ العام 1967 - (5700) أسير وأسيرة لا زالوا يقبعون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بينهم: - (250) طفلا. - (36) طفلا مقدسياً قيد الحبس المنزلي و(5) قاصرين محتجزين بما تسمى مراكز الإيواء Advertisements - (47) أسيرة - (6) نواب. - (500) معتقل إداري. - (700) أسير مريض بينهم 30 حالة مصابة بالسرطان. - (56) أسيرا مضى على اعتقالهم أكثر من عشرين سنة بشكل متواصل. - (26) أسيرا (قدامى الأسرى)، معتقلون منذ ما قبل اتفاقية أوسلو، أقدمهم الأسيرين كريم يونس وماهر يونس المعتقلان منذ 37 عاماً. - (570) أسيرا محكومون بالسّجن المؤبد لمرة واحدة أو عدة مرات. - (218) شهيداً من الحركة الأسيرة ارتقوا منذ العام 1967، بينهم: (73) شهيدا ارتقوا بسبب التعذيب، و(63) شهيدا ارتقوا بسبب الإهمال الطبي، (7) أسرى استشهدوا بسبب القمع وإطلاق النار المباشر عليهم من قبل الجنود والحراس، (78) أسيرا استشهدوا نتيجة القتل العمد والتصفية المباشرة والإعدام الميداني بعد الاعتقال مباشرة.

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