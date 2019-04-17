رئيس البرلمان العراقي: المدن المحررة من تنظيم "داعش" ما زالت تعاني من انتشار الألغام

أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، وجود عدد كبير من النازحين في المخيمات يتعرضون لظروف سيئة، مشيرا إلى أن المدن المحررة من تنظيم "داعش" الإرهابي ما زالت تعاني من انتشار الألغام.



وقال مكتب الحلبوسي - في بيان أوردته قناة " السومرية نيوز" العراقية - إن "

رئيس مجلس النواب استقبل، اليوم الأربعاء، رئيس اللجنة الوطنية الفرنسية لمكافحة الألغام المضادة للأفراد جيرارد شينيل والوفد المرافق له"، موضحا أنه جرى خلال اللقاء مناقشة ملف المخلفات الحربية، والضرر الذي يتعرض له الأفراد، والجهود الواجب توافرها في مجال نزعالألغام، ولا سيما في المناطق المحررة.

ونقل البيان عن الحلبوسي تأكيده أن المدن المحررة من التنظيم الإرهابي ما زالت تعاني من انتشار الألغام، مشيرا إلى أن بإمكان المنظمة أن تقدم الدعم لهذه المناطق من خلال توفير الإمكانات وتدريب أجهزة الشرطة والدفاع المدني في تلك المناطق، ولا سيما أنهم يمتلكون الخبرة في كيفية التعامل مع الألغام وأماكن تواجدها، مما يسهل تحقيق الهدف بأسرع وقت.