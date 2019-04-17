أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، وجود عدد كبير من النازحين في المخيمات يتعرضون لظروف سيئة، مشيرا إلى أن المدن المحررة من تنظيم "داعش" الإرهابي ما زالت تعاني من انتشار الألغام.
رئيس مجلس النواب استقبل، اليوم الأربعاء، رئيس اللجنة الوطنية الفرنسية لمكافحة الألغام المضادة للأفراد جيرارد شينيل والوفد المرافق له"، موضحا أنه جرى خلال اللقاء مناقشة ملف المخلفات الحربية، والضرر الذي يتعرض له الأفراد، والجهود الواجب توافرها في مجال نزع
وقال مكتب الحلبوسي - في بيان أوردته قناة " السومرية نيوز" العراقية - إن "
ونقل البيان عن الحلبوسي تأكيده أن المدن المحررة من التنظيم الإرهابي ما زالت تعاني من انتشار الألغام، مشيرا إلى أن بإمكان المنظمة أن تقدم الدعم لهذه المناطق من خلال توفير الإمكانات وتدريب أجهزة الشرطة والدفاع المدني في تلك المناطق، ولا سيما أنهم يمتلكون الخبرة في كيفية التعامل مع الألغام وأماكن تواجدها، مما يسهل تحقيق الهدف بأسرع وقت.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس البرلمان العراقي: المدن المحررة من تنظيم "داعش" ما زالت تعاني من انتشار الألغام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.