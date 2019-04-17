تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة

كلف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، مساء يوم الأربعاء، بنيامين نتنياهو بشكل رسمي، بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة. الحكومة الإسرائيلية الجديدة. وكان ريفلين، قد استلم بعد ظهر اليوم، النتائج الرسمية لانتخابات الكنيست الحادية والعشرين من رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي حنان ميلتسر.

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