رسالة خطية من سلفاكير لدعم وتأييد المجلس العسكري الانتقالي بالسودان

تسلم رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، رسالة خطية من رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، تتعلق بدعمه وتأييده وبلاده للمجلس العسكري.

وسلم الرسالة لرئيس المجلس العسكري، بالقصر الجمهوري بالخرطوم، مستشار رئيس دولة جنوب السودان للشئون الأمنية، توت قلواك، برفقة وفد رفيع المستوى.

وأكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي،

خلال اللقاء، أن السلطة ستنتقل إلى الشعب في أقرب وقت ممكن، وقدم للوفد الجنوبي شرحاً حول تطورات الأوضاع في السودان.

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وشدد البرهان على أهمية تطوير العلاقات في كافة المجالات بين البلدين مع استمرار التعاون الأمني.

من جانبه، قال وزير رئاسة الجمهورية بجنوب

السودان عضو الوفد، مييك أيي دينق، في تصريح صحفي، إن الوفد قدم توضيحا لرئيس المجلس العسكري حول جهود سلفاكير في إجراء عدد من الاتصالات بالقادة الأفارقة؛ بغية إعادة النظر في المهلة الممنوحة للسودان من قبل الاتحاد الأفريقي، لتسليم السلطة لحكومة مدنية.

وأكد دينق أن السودان يظل هو الضامن لاتفاقية السلام في جنوب السودان مشيرا للجهود التي تقوم بها دولة الجنوب بشأن التفاوض مع قطاع الشمال.