مدفعية الجيش اليمني تستهدف تعزيزات مليشيا الحوثي في جبهة مريس بالضالع

قصفت مدفعية الجيش اليمني، اليوم الأربعاء، تحركات لمليشيا الحوثي في جبهة مريس شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمنى "سبتمبرنت" أن القصف استهدف تعزيزات المليشيا، في منطقة "ملزق" جنوبي جبهة مريس، كانت في

طريقها لمواقع تمركزها في الجبهة مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، علاوة على تدمير عدد من الآليات التابعة لها.