كوشنر يقدّم مقترح السلام في الشرق الأوسط بعد رمضان

قال مصدر مطلع، إن مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر، حض مجموعة من السفراء، اليوم الأربعاء، على التحلي "بذهن منفتح" تجاه مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب المنتظر للسلام في الشرق الأوسط، مضيفاً أن المقترح سيتطلب تنازلات من الجانبين".
ونقل المصدر عن كوشنر قوله، أن خطة السلام ستعلن بعدما تشكل إسرائيل حكومة ائتلافية في أعقاب فوز رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالانتخابات وبعد انتهاء شهر رمضان في أوائل يونيو المقبل.
كما نقل المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه عن كوشنر قوله، "سيكون علينا جميعاً النظر في تنازلات معقولة تتيح تحقيق السلام".
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