رئيس المجلس الانتقالي السوداني يصدر قراراً خاصاً بمحاربة الفساد

أصدر الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اليوم الأربعاء، قراراً خاصاً بإجراءات محاربة الفساد ومحاسبة المفسدين، بحسب ما نقلته وكالة أنباء السودان الرسمية (سونا).

وقالت الوكالة إن القرار نص "على مراجعة حركة الأموال اعتباراً من الأول من إبريل بواسطة بنك السودان المركزي والإبلاغ عن أي حركة كبيرة أو مشبوهة للأموال عن طريق المقاصة أو التحاويل".

وأكدت أن القرار وجه "المسجل التجاري العام بوقف نقل ملكية أي أسهم إلى حين إشعار آخر مع الإبلاغ عن أي نقل لأسهم أو شركات بصورة كبيرة أو مثيرة للشك اعتباراً من الأول من إبريل. كما وجه القرار بنك السودان بحجز الأموال التي تكون محل شبهة".