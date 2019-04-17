كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليماني: "الحوثيون" قاموا بحفر 750 خندقا في مدينة الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، أن الحوثيين قاموا بحفر 750 خندقا في مدينة الحديدة اليمنية منذ بداية الأزمة فيها.

قال اليماني في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "صور الأقمار الصناعية تقول بأنه مع بداية الأزمة في الحديدة تم التوصل إلى اتفاق الحديدة في ستوكهولم في 13 ديسمبر 2018، كانت صور الستالايت (الأقمار الصناعية) تشير إلى وجود 70 خندقا واليوم مدينة الحديدة فيها أكثر من 750 خندقا".

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وتابع، بأن: "من يقوم بزرع الألغام ويرفض أن ينزعها اليوم، هي المليشيات الحوثية، والدليل على هذا أن فرق الأمم المتحدة عندما تريد الانتقال من منطقة إلى منطقة ينبغي أن تنزع الألغام حتى تتمكن من التحرك".

وأضاف الوزير: "نحن نتعامل مع مليشيات لا تحترم المجتمع الدولي ولا تحترم التزاماتها بالقانون الوطني، وبالتالي كل ما يجب أن نعمله معها هو أن نستمر في الضغط وأن نستمر في إرسال الرسائل الهامة، لكل مكونات المجتمع اليمني أننا ينبغي أن نتوحد لهزيمة المشروع الحوثي".

هذا وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.