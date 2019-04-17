كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طالبان تفكر في مقاطعة المحادثات مع حكومة أفغانستان بقطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد انتقادات علنية لحجم الوفد الذي تدعمه الحكومة والذي يضم 250 عضوًا في 17 أبريل، قال ممثلو طالبان إنهم يفكرون في مقاطعة المحادثات، المقرر أن تبدأ في العاصمة القطرية، الدوحة، في 20 أبريل.

وصرح مصدر، طلب عدم الكشف عن هويته، من حركة طالبان في الدوحة لإذاعة أفغانستان الحرة، اليوم، بأنه قد يقاطع الاجتماع إذا أصرت الحكومة الأفغانية على إحضار مثل هذا الوفد الكبير، والذي يضم 250 عضوًا.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، إن الحدث كان "مؤتمرًا منظمًا ومرتبًا ... ليس دعوة لحضور حفل زفاف أو حفل آخر في فندق في كابول".

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كما ذكرت طالبان أنها ستتحدث مع المندوبين باعتبارهم "أفراد عاديين" وليس كممثلين لحكومة كابول.

وقال مصدر "طالبان" في الدوحة، إنهم فُزعوا لأن الوفد لا يضم أي شخص من قائمة 240 أفغانيًا قدموا إلى المسؤولين القطريين للمشاركة مع الحكومة الأفغانية.

وأضاف المصدر: "هذه القائمة تمليها الحكومة، لذلك لا يمكن لهذا المؤتمر أن يحقق أي نتائج".

وقال الرئيس الأفغاني، أشرف غني، لأعضاء الوفد في قصر أرج شاهي الرئاسي في كابول، اليوم: "أنتم تقومون بمهمة انتظرت أمتنا من أجلها ما يقرب من 40 عامًا، وأن المهمة سلام محترم".