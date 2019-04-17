كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أكبر شركة طيران في الهند تعلق مؤقتا جميع العمليات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة طيران جيت، التي كانت أكبر شركة طيران في الهند، إنها تعلق مؤقتًا جميع العمليات بعد فشلها في جمع أموال كافية لتشغيل خدماتها.

وقالت الشركة، اليوم الأربعاء، إنها أبلغت من قبل مقرضيها، بقيادة بنك الهند الحكومي، أنهم غير قادرين على النظر في طلبها للحصول على تمويل لمواصلة الطيران.

وفي يوم الثلاثاء، قام رئيسها السابق، ناريش جويال، بسحب خطط تقديم منح لشراء حصة مسيطرة في الشركة.

كان لدى شركة الطيران 119 طائرة في 31 ديسمبر ، عندما تخلفت عن سداد ديونها بأكثر من مليار دولار. هذا الأسبوع ، خفضت عملياتها إلى سبع طائرات فقط تطير الطرق المحلية.