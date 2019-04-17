كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإمارات تبدء أول مهرجان عالمي للبيت الموحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن معرض البيت الموحد بدولة الأمارات العربية المتحدة عن اول مهرجان للبيت الموحد فى الوطن العربي وذلك تزامنا مع اليوم العالمي للتراث ، وسيقام المعرض بداية من 25 أبريل الجاري حتي يوم 29 من نفس الشهر داخل قرية التراث العالمية ويقام المعرض تحت رعاية الشيخ سعيد بن طاحنون ال نهيان وبحضور الشيخ مسلم بن حم العامري رئيس القرية وعضو المجلس الاستشاري بإمارة أبو ظبي.

يذكر أن المهرجان يستهدف العائلة العربية والتراث والأعمال اليدوية ومنتجات الاسر المنتجة حيث يضم نخبه كبيره من دولة الامارات والوطن العربي وذلك لتعزيز دور المرأة ودعم الاسر المنتجة وتوافق الشعوب ببعضها وتبادل الخبرات والثقافات المختلفه. كما يكرم المهرجان نخبه كبيره من نجوم الفن والرعاه والشركات المشاركة بالمعرض .