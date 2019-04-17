كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الشرطة التشيكية توصي باتهام رئيس الوزراء بالاحتيال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوصت الشرطة التشيكية باتهام رئيس الوزراء، أندريه بابيس، بتهمة الاحتيال المزعومة التي تنطوي على إعانات مالية من الاتحاد الأوروبي.

وقال مكتب الادعاء في براغ، اليوم الأربعاء، إنه تلقى نتائج تحقيق الشرطة في تورط بابيس المحتمل في عملية الاحتيال البالغة مليوني دولار.

وسيقرر الادعاء، ما إذا كان سيتم توجيه تهم ضد "بابيس" أو رفضها.

تأتي هذه الاتهامات بعد صعود "بابيس" إلى السلطة من خلال حملات سياسية استهدفت مناهضة المهاجرين والتركيز على الجناح الشرقي في الاتحاد الأوروبي.