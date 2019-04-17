كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صربيا تناشد بدور روسي أكبر في المحادثات مع كوسوفو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسعى صربيا إلى دور روسي أكبر في المحادثات التي تتم بوساطة الاتحاد الأوروبي مع إقليم كوسوفو السابق، مما قد يزيد من توتر علاقات البلقان مع الغرب.

وصرح وزير الخارجية الصربي، إيفيتسا داتشيتش، بعد لقائه بنظيره الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء في موسكو، بأن "صربيا لا يمكنها الدفاع عن مصالح الدولة دون مساعدة الاتحاد الروسي".

وكما أوردت "فوكس نيوز"، قال "داتشيتش" أيضًا، إن صربيا "لن تفعل أي شيء دون التشاور مع روسيا".

وتعثرت المحادثات التي يرعاها الاتحاد الأوروبي حول تطبيع العلاقات بسبب تعريفة حكومة كوسوفو بنسبة 100٪ على البضائع المستوردة من صربيا، والتي تريد بلجراد رفعها.