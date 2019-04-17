كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة برلمانية تركية عند تفريق احتجاج على الانتخابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال شاهد من رويترز من موقع احتجاجات على نتائج الانتخابات المحلية التي أجريت في جنوب شرقي تركيا يوم 31 مارس آذار إن نائبة من المعارضة الموالية للأكراد أصيبت عندما استخدمت الشرطة مدافع الماء لتفريق المظاهرات.

وقال حزب الشعوب الديمقراطي الأسبوع الماضي إنه مستهدف في "مؤامرة سياسية منظمة"، بعدما أصدر المجلس الأعلى للانتخابات قرارا بأن عددا من رؤساء لبلديات المنتخبين المنتمين للحزب لا يمكنهم تولي مناصبهم لأنهم سبق وفصلوا من وظائفهم بموجب مرسوم حكومي.

واحتشد المتظاهرون في حي باغلار في ديار بكر، المدينة الرئيسية في جنوب شرقي تركيا الذي يغلب على سكانه الأكراد، للاحتجاج على قرار المجلس منح التفويض للمرشحين الذين احتلوا المركز الثاني وهم أعضاء بحزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه الرئيس رجب طيب أردوغان.

وتدخلت الشرطة بعدما تجاهل المتظاهرون أوامر بالتفرق واستخدمت مدافع الماء لتفريق الحشود.

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وأظهرت صور التقطت من الموقع أن النائبة في حزب الشعوب الديمقراطي رمزية توسون ألقيت أرضا ما أدى لفقدانها الوعي، لكن لا يوجد ما يشير إلى أن الشرطة تعمدت استهدافها. وقال الشاهد إن توسون نُقلت إلى المستشفى.

وتظهر النتائج الأولية للانتخابات المحلية أن حزب العدالة والتنمية خسر اسطنبول والعاصمة أنقرة ومدن رئيسية أخرى في انتكاسة مفاجئة لأردوغان. لكن الحزب طلب إلغاء الانتخابات في اسطنبول وإعادتها بسبب ما قال إنها مخالفات أثرت على النتيجة.

وتتهم حكومة أردوغان حزب الشعوب الديمقراطي بأن له صلات بحزب العمال الكردستاني المحظور الذي ينفذ حملة تمرد منذ عقود في جنوب شرقي تركيا.

وينفي الحزب وجود صلات مباشرة به، لكن الآلاف من أعضاء الحزب فصلوا أو سجنوا.