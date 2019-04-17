بعد اندلاع حريق فيه.. الملك يخصص منحة مالية ويرسل معماريين وصناع من المغرب لترميم المسجد الأقصى

بعد يوم م اندلاع حريق جديد في المسجد الأقصى بمدينة القدس، قرر الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، تخصيص منحة مالية جديدة للمسجد.

الملك، وبصفته رئيسا للجنة القدس، قرر تخصيص منحة مالية، كمساهمة من المملكة المغربية في ترميم وتهيئة بعض الفضاءات داخل المسجد الأقصى المبارك وفي محيطه.

وفي ذات السياق، أوضح بلاغ لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، أنه سيتم إرسال معماريين وصناع تقليديين مغاربة، لصيانة الأصالة المعمارية للمسجد الأقصى، فينا ستتم العملية بتنسيق مع دائرة الأوقاف الأردنية.

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يشار إلى أن حريقا شب، أمس الثلاثاء، في المصلى المرواني في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى في العاصمة الفلسطينة القدس.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية وفقا لمصدر في الأوقاف الإسلامية أمس إن “الحديث يدور عن حريق اندلع في غرفة الحراس الخارجية لسطح المصلى المرواني، وقد تعامل فريق الإطفاء التابع للأوقاف الإسلامية مع الأمر بنجاح”.

المصلى المرواني يقع تحت ساحات المسجد الأقصى الجنوبية الشرقية، ويتحد حائطاه الجنوبي والشرقي مع حائطي المسجد الأقصى، وهما كذلك حائطا سور البلدة القديمة في مدينة القدس.