سمية الخشاب تكشف سبب احتفاظها بصورها مع طليقها أحمد سعد

قالت الفنانة المصرية، سمية الخشاب، إنها تعمدت عدم حذف صورها مع الفنان أحمد سعد في مواقع التواصل الاجتماعي، على الرغم من أنهما انفصلا عن بعضهما، معتبرة إياها ذكريات جميلة.

وقالت الخشاب، في تبريرها لعدم حذف الصور، التي جمعتها مع أحمد سعد من حساباتها في المواقع الاجتماعية: “هذا تاريخ لماذا أمحوه؟ وهذه ذكرياتي الحلوة معه، وقدمنا الكثير من الأعمال الناجحة معا”.

وأبرزت الخشاب، في حور أجرته، أخيرا، مع الإعلامي المصري، عمرو أديب، أن العودة إلى أحمد سعد أمر صعب للغاية، مؤكدة أن مقربين منهما حاولوا مصالحتهما، لكنها رفضت، لأن عقلها اختار طريق الفراق.

ورفعت الخشاب دعوى قضائية للطلاق بالخلع من الفنان أحمد سعد، علما أن زواجهما، قبل حوالي سنتين، خلق جدلا، بسبب أن سعد كان على علاقة مع ريم البارودي، الصديقة المقربة من سمية الخشاب.