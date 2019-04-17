مفاجأة للوداد..حكم مباراة الحسنية والزمالك يدير نصف النهائي أمام صانداونز

عين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، الحكم الأنغولي هيلدر مارتينز رودريغيز، لقيادة إياب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا بين الوداد الرياضي، وصانداونز، وهو اللقاء الذي سيحسم مصير ممثل الكرة الوطنية بالمسابقة القارية.

الحكم الأنغولي وقبل أقبل من أسبوع، كان “بطل” مباراة حسنية أكادير والزمالك المصري، وأثار جدلاً كبيراً بقراراته الخاطئة والتي حرمت الفريق المغربي من العبور إلى نصف نهائي كأس “الكاف”، برفضه هدفاً مشروعاً.

ولعل أبرز النقاط السوداء في لقاء القمة بين الحسنية والزمالك، رفض مخرج المباراة إعادة المحاولة الذي اسفرت عن دخول الكرة للشباك وتجاوزها لخط المرمى ليتك التركيز على محاولات الفريق المصري وبعض الأخطاء المرتكبة في وسط الميدان.

يٌشار، إلى أن مباراة الذهاب بين الوداد وصانداونز ستقام الجمعة المقبلة بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، بحسب تأكيدات الـ “كاف”.