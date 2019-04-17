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شهدت محطة القطار تمارة حادثا مروعا، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، بعد وفاة شابة تحت عجلات القطار.
وفي انتظار التحقيق في الواقعة، أفادت بعض المصادر أن الضحية قد أقدمت على الانتحار بإلقاء نفسها أمام القطار أثناء مروره بالمحطة.
وأشارت ذات المصادر إلى أن الحادث تسبب في تعطيل حركة القطارات، بمختلف أنواعها، على المقطع السككي الرابط بين مدينتي الدار البيضاء والرباط لمدة بلغت 45 دقيقة.
هذا وحلت عناصر الأمن الوطني والوقاية المدنية بمكان الحادث، حيث قاموا بتجميع أطراف الجثة مع فتح تحقيق بالموضوع.
كانت هذه تفاصيل خبر حركة القطارات بين الرباط والبيضاء متوقفة…فتاة ترمي نفسها تحت عجلات القطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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