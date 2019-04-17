عمدت ساكنة قيادة “سيدي يحيى” بني زروال بإقليم تاونات إلى محاصرة القائد، صباح اليوم الأربعاء، بعد خروجه في حملة في إطار محاربة القنب الهندي في المنطقة.
وحسب مصادر”اليوم24″، فإن القائد دخل في مشاجرة مع أحد الفلاحين بالمنطقة، متهما إياه بزراعة القنب الهندي، إلا أن الفلاح أنكر ذلك، وبدوره اتهم القائد بابتزازه ومحاولة استيلاء على عدد من أبقاره.
وأفادت المصادر ذاتها، أن المواطنين الذين ينتمون لعدة قرى في بني زروال، عمدوا إلى محاصرة القائد بسيارته.
وأضافت المصادر ذاتها، أن السكان رددوا شعارات تشتكي من ابتزاز الذي يطالهم سواء من من وسطاء.
كانت هذه تفاصيل خبر ساكنة تاونات تحاصر قائد بني زوال بعد خروجه في حملة لمحاربة القنب الهندي-فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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